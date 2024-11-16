51歲台日混血男星金城武擁有深邃的五官帥氣外型，2017年結束電影《風林火山》拍攝後，就隱居日本，近況令外界好奇。有網友近日在社群發文，稱在搭機時偶遇金城武，並曝光一張側臉照片，消息一出引發討論。

一名網友在小紅書以「竟然在京滬出差航班上偶遇金城武！」為題發文，並附上一名戴著毛帽穿著格紋西裝男子的側顏照，該名男子有著高挺的鼻子和留有落腮鬍。不過原PO也坦承：「...是不可能的啦哈哈，但真的好像金城武and高以翔，又高又壯，要不是坐在經濟艙我就信了，下飛機的時候空姐都在偷瞄。」

有網友在飛機上遇見神似金城武的男子。（圖／翻攝自小紅書）

貼文一出，吸引許多網友留言表示：「你這個標題真的讓我『眼睛瞪得像銅鈴』」、「仔細看，不是金城武，只是有點像，但一定是個大帥哥」、「阿武現在在日本老家鄉下隱居務農了」、「有點像...又不太像」、「有點像高以翔」、「哎...被忽悠了最近好想金城武啊！他什麼時候能出來啊？」、「不可能，金城武都不出門的」。

有網友反饋機上男子其實是大陸演員倪寒盡。（圖／翻攝自倪寒盡 小紅書）

原PO也總結留言區網友反饋，認為男子側臉像金城武、高以翔、王傳君、王力宏、毒藥鄭宸、藍正龍、李冶廷、呂頌賢、徐錦江等眾多名人，原PO驚訝表示：「真的沒想到一張照片在大家眼裡居然能像這麼多人，確實證明了一千個人眼裡有一千個哈姆雷特！」事實上，該名男子的真實身分，有網友發現是大陸一名部落客、演員倪寒盡。