日本女星深田恭子演出過多部日劇，15歲時與金城武合演電影《神啊！請多給我一點時間》走紅，擄獲不少粉絲的心。先前她和身家百億的富商杉本宏之論及婚嫁，怎料嫁入豪門夢碎後，她神隱近1年未公開露面，直到15日突然在社群公布好消息，宣告將推出2025年寫真月曆，也讓她的絕美近況曝光。

深田恭子15日晚間突然發文，開心宣布將推出2025年寫真月曆，「今年嘗試了各種服裝，主要是平時不會穿的衣服，對我來說是很新鮮的拍攝！希望明年也能出現在你們家中」。而照片中的她穿著紅色格紋上衣，搭配金色鍊條飾品，側面看去，背部竟驚見大片肉色，白皙光滑的美背全露，42歲保養狀態依然美好。

深田恭子宣布推出寫真月曆曝42歲近況。（圖／IG@kyokofukada_official）

另一張照片，她則換上黑色小背心及牛仔長褲，盤腿坐在地上、身子微微彎曲，傲人上圍傾倒在鏡頭前，棕色髮絲也落在其中，凸顯深邃事業線，不科學的完美身材及凍齡神顏，讓網友看了忍不住讚嘆，「永遠可愛，謝謝明年的月曆，照顧好自己，祝妳玩得開心」、「好愛妳，請多多出來」、「依然美麗，我會再買」、「好可愛，謝謝大飽眼福」、「深田恭子最棒，好讚」。

其實，深田恭子8月時就久違更新動態，當時只曬出一張身穿蕾絲禮服的工作照，隱隱約約透出性感深V，並露出甜美微笑，看起來心情輕鬆，但神隱1年的她，卻引來粉絲懷疑變瘦了，甚至雙頰出現凹陷模樣，令人看了紛紛感到擔憂；如今她將出演真人版《工作細胞》，又準備推出新月曆，看來工作漸漸步上正軌。