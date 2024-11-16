中央再保公司在15日召開第三季法說會，市場好奇未來再保費率走向，中再保總經理鍾志宏表示，以目前續約情況來看，2024年巨災損失仍在高檔，再保公司持續維持嚴謹核保紀律，再保費率及條件未有顯著鬆動。

鍾志宏進一步表示，因再保費率之前曾漲過一波，也就是說，若是再保合約已經足額反映在再保費率上，再續約的再保費率就不會再漲；如果費率沒有反映足額的話，續約的費率就有再調升的空間，因此，是要看個別合約而定。然而因近一年再保公司獲利還不錯，再保條件持續優化，預期全球再保市場承保量能緊縮程度會較之前緩和些。

中再保表示，今年前三季稅後純益21.02億元，每股稅後純益2.63元，較去年同期稅後純益15.39億元、每股稅後純益1.92元，年增36.9％，已高於112年全年20.90億元、112年每股稅後純益2.61元。中再保前三季的高獲利主要是來自於投資收益，為19.8億元，核保利潤約只有4.7億元。