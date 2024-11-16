新一代陸劇女神趙露思，與男星劉宇寧搭檔演出古裝新劇《珠簾玉幕》，話題討論熱度居高不下。近日兩人合體拍短片為劇宣傳，劉宇寧做出「1親密舉動」意外惹怒雙方粉絲，掀起大批網友在網上吵翻天。

趙露思與劉宇寧CP感爆棚，繼《長歌行》之後，近日二搭演出新劇《珠簾玉幕》讓大批「CP粉」看得相當過癮。近日兩人為劇宣傳，拍攝一段短片，畫面中趙露思將頭髮俐落盤起，身穿黑色毛外套，拉鍊拉一半露出深V小秀性感。

趙露思與劉宇寧拍短片宣傳，親密「背後環抱」，掀起脫粉潮。（圖／翻攝自 微博）

下一秒趙露思對著鏡頭露出甜笑，手裡拿著一根棒棒糖，接著將手伸到背後，穿著同色系情侶裝的劉宇寧立刻咬住糖果，從背後跳上來，一臉燦笑緊緊擁抱住女方，趙露思也開心笑瞇了眼。不過劉宇寧環抱趙露思，視覺角度上，手幾乎是碰到她胸部，零避嫌「沒有紳士手」的舉動，意外掀起討論。

據悉，兩人過去基本不曾為宣傳戲劇作品，拍攝尺度如此大的CP短片，因此這次的甜蜜同框有部分網友認為CP感拉滿超甜，還笑虧兩人是不是要官宣戀情；不過大批男、女方粉絲皆感到不滿，在網上掀起一波脫粉潮，甚至要求官方刪除該影片，留言猛轟：「把那個視頻刪了，我真的想吐，能不能把粉絲當個人看」、「這是準備炒CP了嗎」、「發給誰看粉絲都沒了」、「拍的什麼鬼東西」、「看吐了，油膩的要死」、「粉絲都快跑沒了，你們的目的達到了」。