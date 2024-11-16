大陸女星虞書欣2020年參加女團選秀節目《青春有你2》走紅，之後憑藉《蒼蘭訣》爆紅，成為「95後當紅小花」之一，她近期主演的《永夜星河》更是話題不斷。日前有網友遇到虞書欣，而她的真實身高和可愛臉蛋呈巨大反差，引發討論。

虞書欣與丁禹兮主演的《永夜星河》近期話題不斷。（圖／翻攝自微博）

虞書欣在過往的劇中總是以甜美的形象出現在鏡頭前，而她在《永夜星河》中小鳥依人地靠在丁禹兮胸前的模樣，加上她如洋娃娃的臉蛋，看起來相當可愛，因此被外界認為身高較嬌小；怎料，日前卻有網友曬出一張虞書欣多張側拍照，當中可發現她比一旁的女粉絲硬生生高出一顆頭，形成差強反差。

虞書欣身高為169公分。（圖／翻攝自微博）

據悉，原來虞書欣身高為169公分，而她之所以在劇中看起來如此嬌小，是因與她搭檔的男星身高都非常高，像是《蒼蘭訣》中的王鶴棣183公分、《兩個人的小森林》張彬彬183公分，如今合作的丁禹兮則是181公分，所以站在虞書欣身邊才能有完美的身高差。

照片曝光後，讓許多網友震驚，紛紛直呼「娃娃臉竟然這麽高」、「虞書欣就是個北極巨兔」、「看臉真的不太高」、「誰能想像這麼可愛的甜妹身高居然169」、「天哪，虞書欣這麽高嗎？怎麽感覺她應該是小小萌萌的糯團子」。