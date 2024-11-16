起初，他只是一般遊戲玩家，更精準來說，是那種會配合台灣父母要求、讀完書才能打電動的「屁孩」。後來，他從虛擬情境中闖進廣闊的真實世界，成為這行的國際專家，愛犬還和黃仁勳「是好友」。他是蓄著大鬍子的Eric。他說，這不只是電玩，這是科技業，擁有全球頂級規模賽事。他要揭祕：這是個什麼樣的世界、是怎麼發生的？

Eric Jou小檔案。（中時新聞網製圖）

腦補基本背景

依研究機構Newzoo2024年初預估，今年全球遊戲市場規模上看1,900億美元，且至2026年可望達2,057億美元，整體玩家更將達到37.9億人；其中付費使用雲端遊戲的玩家，從2025年的逾8千萬人次，邁向9千萬人次。而台灣消費力驚人，在全球排名前20，市場不小。這是世代盛事，但許多台灣長輩卻不得不認輸，與兒孫完全脫鉤。《中時新聞網》特別專訪「遊戲界跨國高級顧問」Eric Jou（周發岐）來說說他的故事，並掀開遊戲產業神秘面紗。加碼補充，他的舅舅是知名政治學者侯漢君。

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Eric Jou 來了

「父母對我只要求，先讀完書才能玩」自小愛打遊戲（電玩）的Eric說 ，從最早的「超級任天堂」（Super Nintendo）到現在的Switch、PlayStation 5都沒停過；對於父母要求，他為能早點「玩」也很配合。他承認此方法老套，但如果遊戲吸引力夠大，孩子未必反抗。

大學在美國就讀大眾傳播相關科系的Eric，畢業後因緣際會到大陸當記者，主跑科技、遊戲新聞，因所寫內容獲專家賞識，被挖角到Xbox當大陸地區公關、再轉ESL電競聯盟的亞太區業務拓展經理，一路精進後，如今是國際知名遊戲產業顧問。「東家」 實力雄厚，但不便透露。

從紅白機玩家到「夢幻工作」

「他們都覺得我每天都在打遊戲、路上遛狗、喝咖啡、講電話而已」。工作重點是遊戲市場開發的Eric說，5年來已去過逾15國，大開眼界。例如十年前因採訪認識輝達執行長黃仁勳，後來黃仁勳喜歡Eric的愛犬，若有機會碰面時，黃都會問候Eric的狗。

輝達執行長黃仁勳在WirForce上熱情的與Eric Jou的狗打招呼。（Eric Jou提供）

過來人認了：讀書很重要

「我沒有想到今天可因為喜歡遊戲、打遊戲，能看到整個世界」，Eric回想一路走到夢幻天堂，

Eric Jou主題演講。（Eric Jou提供）

是因深化興趣；熱情之外更不斷吸收專業知識，加深了解程度。「年輕人不要放棄夢想」，Eric說努力會成功，但他也認了，要「努力讀書」，「你知識越多，就有更多能力跟世界溝通」；另外，語言能力對進入遊戲產業也有幫助。

「語言不通很難去到其他地方」，他說，像美國很多戰隊會開很高的薪水挖角韓國職業選手到美國打比賽，但是在美國卻連遭失敗，因為無法和美國人溝通。至於遊戲界的薪資，Eric透露，跟高科技產業的薪資相比算是低的，但一般而言算中間到偏高，例如中階、有5到10年經歷的人，年薪約15萬美金，若是資深，年薪可達約20萬美金，不含年終獎，跑業務還會有傭金，是蠻高的。

電競賽商機在哪？Tiffany & Co. LV力挺

談談市場。許多人談到遊戲，首先就想到電競賽，這理解對嗎？Eric說，電競是遊戲產業中的一環，要有遊戲產品才會有電競賽，而主要賺錢來源是遊戲產品，其中包括內容設計等軟硬體。不過，電競賽規模已堪比NBA、MLB等運動大賽，也帶來商機。Eric舉例，電競大賽贊助商已非僅傳統電腦品牌，前不久《英雄聯盟》世界大賽，冠軍獎杯、手提箱是「Tiffany & Co. 蒂芙尼」、「路易威登Louis Vuitton，LV」設計；接駁車是「賓士Mercedes Benz」、開幕典禮的贊助商是「萬事達卡Mastercard」、電信贊助商是美國「威訊無線（Verizon ）」，顛覆過往。玩家與觀眾也不再是角落宅男，而是頂級精品爭搶的潛在客戶；主辦比賽的城市也得有實力，包括出資邀請遊戲公司來辦，另須負責飯店、機票費等等，靠的是吸引眼球，用廣告賺回來。而全球目前是以「美國、中國大陸、韓國和日本」為遊戲產業最大國家。

近年《英雄聯盟》世界大賽的冠軍獎盃常與精品合作，左為2019年世界賽與LV合作，中為2022年獎盃由Tiffany製作，右為2024年冠軍獎盃。（翻攝自instagram、Facebook／LOLesport、Riot ）

點評「最強遊戲」

Eric 也分享不錯的遊戲：全球規模最大的遊戲，以電競而言是《英雄聯盟》、還未上市但測試版就突破十萬人在線、Dota2開發商製作的《DEADLOCK》，及《絕地求生PUBG》；另如手機電競遊戲如《Free Fire》、《傳說對決》和《王者榮耀》。除電競類，其它熱門遊戲有《黑神話：悟空》、曾製作《女神異聞錄》系列的工作室ATLUS的新作《暗喻幻想：ReFantazio》、任天堂的新作《薩爾達傳說 智慧的再現》等。即使已是台灣罕見的跨國遊戲產業專家，Eric 談起來仍眼放光芒。

遊戲《英雄聯盟》。（示意圖／達志影像）