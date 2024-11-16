台灣遊戲人口多，據鉅亨網於2022引述台北市電腦公會委託一項調查結果顯示，台灣遊戲人口有高達1500萬人；平均每10人有 6.4 人玩過遊戲，且大部分是手遊跟PC都接觸的雙棲玩家，平均年齡更達37歲，消費力可觀。但在遊戲產業中，台灣有何地位呢？產業專家Eric Jou直言：台灣沒有遊戲產業。

「遊戲界跨國高級顧問」的Eric Jou（周發岐），曾任Xbox大陸區公關、ESL 電子競技聯盟亞太區業務發展合作夥伴關係代表。（中時新聞網攝）

Eric Jou 小檔案。（中時新聞網製圖）

昔有《軒轅劍》《仙劍奇俠傳》今日早變了

「台灣不存在電競和遊戲產業」，Eric Jou毫不諱言，台灣是遊戲業的「巨大市場」，但本身產業發展卻受限，人才、市場都被吸走。

仙劍奇俠傳。（翻攝自Steam）

相對之下，Eric Jou直言，大陸2000年代開始就把遊戲產業當成發展焦點，培養軟體、人才，薪資給的非常高，台灣很多人才、外包公司當時就轉移到大陸；此外，在全球市長範圍內，大陸平均薪資仍算低，所以很多國外遊戲開發商、發行商選擇與大陸公司合作，節省成本，而大陸因此累積許多經驗，逐漸形成產業鍊，從內容到產品到市場，已擁有巨大實力。

電競產業也不行？選手有實力但…

2012年「台北暗殺星（TPA）」代表台港澳賽區奪得《英雄聯盟》S2世界冠軍。（翻攝自Facebook／台北暗殺星（現為J Team））

對於台灣電競產業，Eric Jou說「很有機會、也是很可惜」。他指台灣玩家世界有名，如職業格鬥遊戲選手ET（林家弘）是EVO Japan 2024《拳皇 XV》錦標賽冠軍、快打旋風職業選手（Gamer Bee）向玉麟也是格鬥遊戲的冠軍；另外，有很早期的2012年英雄聯盟S2世界冠軍「台北暗殺星（TPA）」，往年的「閃電狼（Flash Wolves）也很厲害，到現在的PSG Talon都有很好的紀錄。問題就是台灣的電競行業是縮小的狀態，選手若要真正要拼出成績，都必須離開台灣。

辦國際電競賽？台北竟不如高雄

Eric Jou表示，台灣有辦過國際電競賽，如2019年在台北和平籃球館舉辦過《英雄聯盟》季中邀請賽、2018年在高雄巨蛋舉辦過「 IESF 世界電競錦標賽」、2016年台北國際電玩展也辦過「英特爾極限大師賽」。「但最大的挑戰就是場地」，必須要符合大規模比賽的要求；他直言「目前高雄巨蛋」還可以，台北若能使用台北小巨蛋、大巨蛋較理想。

獨立遊戲是新希望？台式風格闖世界

但台灣仍有亮點。Eric Jou表示，近幾年獨立遊戲是很好的轉變，「我非常喜歡玩獨立遊戲，如韓國工作室做的《潛水員戴夫》Dave the Diver」。他強調，若沒有從小的工作室開始做起，就沒機會成大型遊戲公司，因此獨立遊戲是很好的跨入點。「獨立遊戲開發是遊戲界的心」，台灣若先有這樣的生態，讓熱愛遊戲的人進入此行業，跨過給自己的門檻，能創造自己的夢想。

遊戲《還願》、《返校》、《廖添丁 - 稀代兇賊の最期》。（翻攝自赤燭官網、fb/廖添丁 - 稀代兇賊の最期）

台灣也有電競、遊戲公司 這幾家有競爭力

Eric Jou也舉例，台灣近年在國際上較為知名的獨立遊戲有《返校》、《還願》、《九日》、《廖添丁 - 稀代兇賊の最期》，這可讓更多的眼球看到台灣、了解台灣特點；他預言遊戲遲早會從日本化、美國化或歐洲化，轉變成亞太化，台灣的風格、往文化發展的點會是出路。

雷亞遊戲 - Rayark。（截自「雷亞遊戲 - Rayark」官網）

Eric Jou點名「4gamers」，每年都會在台北辦台灣最大的電競派對「WirForce」，國內外公司都會與他們合作；再來是跟Riot Games、《英雄聯盟》合作的「鍇睿國際」，過去將寶可夢卡牌比賽、ESL電競聯盟賽事引進台灣時，也都是選擇與鍇睿合作；第三家則是港商「Cyber Games Arena」，也將很多國際賽事帶到台灣來。

政府該做卻沒做的事

至於台灣的遊戲公司，Eric Jou近來看最好的是「雷亞遊戲 - Rayark」，曾推出《DEEMO》、《Cytus》，都是很迷人的音樂遊戲，做的非常好、國際化。

Eric Jou認為，「沒有遊戲開發和遊戲創造就沒有電競」，簡單來說就是政府需要多投資一些資金給創業者來開遊戲工作室，把遊戲生態做起，電競生態自然會跟著前進，因為電競是必須通過遊戲才有比賽。