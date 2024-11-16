世界健身收購美國母公司，再新增一樁海外經營得比原品牌還好的稀有案例。然而，坐擁全球271個據點，每年權利金約400萬美元，健身房營運背後有什麼樣的困境？

根據《財訊》雙週刊報導，10月28日，世界健身-KY宣告以900萬美元（約新台幣2.88億元）收購美國母公司World Gym International，董事長暨總經理柯約翰（John Caraccio）表示，世界健身不僅得到該品牌的全球經營權，還可擁有全球271個國際據點的權利金收入，1年約可貢獻350萬到400萬美元（約新台幣1.2億元）。

柯約翰表示，此次收購完全是自有資金，無須舉債或籌措，有了品牌權後，長期目標是全球設置多達500家直營店、加盟店則上看2000家。隔天世界健身的股價立即以漲停板作收。

收購母公司 貢獻獲利有限

法人表示，品牌權利金的營業利益率約50%，稅後淨利率逾40%，換算這些海外據點1年大約貢獻世界健身5000萬元的獲利。以世界健身的股本11.2億元計算，其實僅貢獻EPS（每股稅後純益）約0.44元。

「先把品牌變成我們的，才有辦法進行亞太布局的下一步。」財務長謝如菁表示，過去想要去別的市場展店，要重新回頭和美國談授權條件，海外布局曠日廢時，成本也高昂。

World Gym是由有美國健美運動之父美名的Joe Gold與影星阿諾．史瓦辛格等人，於1976年在美國加州創立，2001年進軍台灣。雖然在台發展歷程只占品牌歷史的一半，現在卻成為World Gym在全球最大的市場，到今年底，台灣擁有130個據點，而美國僅剩32家。

全球前3大健身房品牌，最大的星球健身Planet Fitness，於1992年在美國成立，全球擁有2750家分店；Smart Fit則是拉丁美洲最大，成立於2009年，有1500個據點；第3大的Basic Fit是歐洲最大的健身房品牌，於1984年發跡，現在擁有1400家店。

《財訊》雙週刊指出，這些公司都比World Gym成立時間晚，但規模卻遠超過World Gym。謝如菁坦言，美國的母公司經營不夠力，使得美國很多加盟主都退出品牌、自立門戶。如今由世界健身併購後，未來半年內暫時不會新增海外據點，需要重新調整營運和行銷策略。

「會先想辦法重振品牌，台灣有很完整的行銷團隊，不太會找明星、藝人代言，代言費遠超實質效益，現在是影音串流時代，可能會找網紅工商。」謝如菁說。

文章來源：《財訊》雙週刊724期）