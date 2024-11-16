在你腦中，高能物理學家是什麼模樣？葉恭平，發現第6夸克、改變運算生態、發明遠程視訊控制；不凡的成就，是他口中「一路都有最好的機會」堆疊而來的。

頂著一頭愛因斯坦髮型，身穿雅痞花襯衫，葉恭平一現身就讓人印象深刻。琢磨他那不凡的跨維度經歷：發現宇宙基本粒子「頂夸克」、改變運算生態，就連日本名校沖繩科學技術大學院，也是他提議並參與創辦。再看一眼那鮮明的造形，突然間，與天才博士的形象就融合了。

根據《財訊》雙週刊報導，73歲的葉恭平是國際知名的高能物理學家，玩粒子加速器到現在，剛好50年。退休後，藉由他的科學地位與專長，到各國推廣善用直線加速器解決能源、癌症兩大人類的挑戰。

國小就將高中數學當娛樂

葉恭平兒時就有「算數大王」稱號，小學就把哥哥就讀師大附中的數學題目當娛樂。「我除了數學，其他科目都只是剛好及格，高中聯考一定考不好，所以我向爸媽要求出國念書，整整吵3年。」葉恭平初中念的是北一女新聯分校，父親是茶葉商，家境不錯，但是父母沒答應他。直到初三快結束前，「有一天我媽突然和我說，你爸說你可以去了，我們已經幫你準備好護照。」兩個星期後，葉恭平1個人飛到日本沖繩念小小的天主教學校，因為爸爸的茶葉有外銷到沖繩。

毫無準備下離開台灣，葉恭平英文、日文都不會，但一進到國際學校還被要求選修日文、英文以外的第2外國語，「我只好修西班牙語。我用不會的英文學西班牙語，有時候考試題目都分不清是英文還是西班牙文。」往事付諸一笑；所幸皇天不負苦心人，4年內，他考進美國麻省理工學院（MIT）。

「我當時是MIT有史以來英文分數最低的，但數學與物理是滿分。」葉恭平的天分被MIT看中，但在滿是精英的頂尖學府中，他只是最下面的一個。「第1年有3個選擇：退學、自殺、往前走。真的，當時第1年很困難！」可是，人生就是如此奇妙；現在的葉恭平回頭看，輕舟已過萬重山，曾經的波瀾，都變成人生幸運的好風景。

《財訊》雙週刊指出，在MIT，葉恭平開始接觸高能物理。1972年，一位恩師叫他去實驗室玩粒子，甚至暑假也給薪；第2年暑假老師問他要做什麼？他回答：「如果我可以到另一個實驗室做類似的東西，可能更好。」於是老師介紹他到史丹福直線加速器研究中心。

文章來源：財訊雙週刊