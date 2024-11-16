綠電到底行不行？可能得看老天臉色。近期歐洲電價大漲，一度觸及2021年能源危機之後的新高，最主要原因在於歐洲天氣不穩定突然無風，使得風力發電大幅衰退，突顯綠色能源無法完全透過人為掌控配置的缺點，考驗能源轉型的彈性，歐洲各國的做法與狀況，值得台灣借鏡。

■發電量起伏大

上周，德國的風力發電佔比一度暴跌至7%，不得不多啟用燃煤與天然氣彌補缺口，電價一度飆至2022年以來的最高價格。同一時間，英國也有類似狀況，風電佔比只剩下4%，必須透過進口、核電、生質能及太陽能等方式補足。

最新數據顯示，許多歐洲國家在這段時間，甚至必須先釋放冬季的天然氣庫存，以解決暫時出現的發電危機，歐洲天然氣庫存的下降速度已經創下秋冬季節以來的新高。

英國每日電訊報提到，科學家表示，兩團空氣產生壓力差時就會產生風，壓力差也會受到溫度影響，這次的狀況是歐洲上空受到靜態的高壓系統壟罩，導致風速低於平均，天氣也呈現多雲。

報導指出，風力發電驟降雖然是相當罕見的狀況，但突顯發電量波動的危機，這也是電網規劃者在能源轉型的過程中，積極解決的核心問題之一。

歐洲各國在能源轉型遇到的挑戰與解決之道，值得借鏡。（圖／路透社）

■能源轉型挑戰嚴峻

英國國家能源系統營運商（NESO）在11月初發布報告，分析英國若要在2030年前完成能源轉型的目標，需要做出「艱鉅的努力」在未來五年內將陸上風力發電的容量提升一倍，離岸風電容量增加兩倍，以及太陽能發電成長四倍。

報告提到，當英國的綠能發展走到這一步，才能在未來遇到風速與太陽光不如預期時，還能保持足夠的發電量。除此之外，風能與太陽能發電廠還需要核電廠、大量電力儲存業者，甚至消費者轉移用電時間等方式，保持供電彈性。

台灣政府推動能源轉型同樣會面臨相同問題，目標在2025年實現非核家園，並將燃氣占比提升至50%、燃煤降至30%、再生能源達到20%，如何在過程中降低陣痛，並設置完整且長期的電網規劃，考驗執政黨的智慧。