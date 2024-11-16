65歲男子阿國（化名）被孩子控訴，當年婚後未負起家庭責任，而他的母親結婚時還在就學，因此他自幼全由外祖父母扶養照顧，父親未曾拿錢養家，反而屢向母親施暴索錢花用，甚至拋妻棄子未再聞問，讓他未感受到父愛，還飽嚐債主恐嚇討債、外祖父母住家面臨法拍等生活壓力，憤而訴請免除扶養義務。

法院審理，阿國因年老身體退化，導致無法自理生活，經縣府協助安置在長照中心。調閱稅務財產資料顯示，阿國在2021、2022年均無所得，名下僅有價值合計為90539元的持份土地4筆，勘認阿國以其現有財產，確有不能維持基本生活之情形，自有受扶養之必要。

阿國的前妻證稱證，當年結婚後阿國一開始就沒有負起家庭責任，說要準備考試，結果都去鬼混，沒有照顧小孩，也沒有賺錢養家；而她當時與爸媽一起開雜貨店，但國回家就是跟她要錢，不給就會被打，阿國還曾拿菜刀威脅。雙方很早就分居了，阿國離家後都沒回家看過小孩，直到孩子成年時，她才到法院訴請離婚獲准。

法官審酌，阿國在孩子成年前，正值壯年而有工作能力，卻未盡其為人父應盡之責任，甚至對孩子的母親施暴，並竊逕自離家，多年來對孩子未予聞問，導成長過程中全仰賴母親、外祖父母扶養照顧，甚或自力更生。日前依法宣判，阿國的孩子請求免除扶養義務，洵屬有據，應予准許。

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