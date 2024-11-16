台灣男子阿國與大陸女子小萱（均化名），雙方在2001年12月在大陸結婚，2002年5月小萱來台與阿國同住，不料，才不到3個月，小萱就突然跑掉了，後來阿國也因案入獄服刑，事隔5年之後，阿國得知小萱在大陸地區訴請離婚。阿國不滿小萱所為，認為婚姻已生破綻無回復之望，因此請求法院判准離婚。

法院審理，小萱經合法通知並未於言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書聲明陳述。法官調閱入出境資料顯示，小萱在2017年5月離境之後，迄今並未再返回台灣。法官考量，雙方在2002年剛新婚不久，小萱就已離家並不知去向，自可然認雙方在那時起婚姻已經產生裂痕。

法官審酌，雙方在婚姻關係存續期間長期分居，並且無法妥善溝通，任由彼此日漸疏離，終至形同陌路，顯不合於夫妻應彼此關愛照顧，共奔前程、相互扶攜之婚姻本質，徒有夫妻之名而無夫妻之實，也與夫妻應共同生活、同甘共苦，共創幸福美滿家庭生活之本質相悖。法官日前依法宣判，阿國訴請判決離婚，為有理由，應予准許。