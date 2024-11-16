男子阿國在念國中時被叔叔阿華（均化名）收養，當年是因為阿華未婚也無子女，因此祖父希望阿國能過繼給阿華，才會辦理收養，但是阿國還是在本家生活，養父阿華有在經濟上有資助阿國，像是教育費及扶養費等。然而阿華在2016年死亡，8年過去，阿國決定回歸本家照顧生父，因此依法請求終止收養關係。

法院審理，法官認，按民法第1080條之1第1項規定，養父母死亡之後，養子女固然得聲請法院許可終止收養，但法院若認定終止收養顯失公平者，得不許可之，同條第4項亦定有明文。

阿國指稱，養父的後事是他辦理，喪葬費則是他的生父母先墊付，之後再由養父的遺產來支付。基於特留分的關係，他有繼承養父的遺產，換算價值大約為399萬23943元。而且生父、生母丙、本家的兄姊也均同意他回歸本家。

阿國表示，生父現在的身體狀況越來越不好，有就醫上的需求，而本家兄姊沒有辦法照顧，希望能讓他回歸本家，由我來照顧生父的晚年生活，因此請求終止與養父的收養關係。

阿國的生父到庭陳述，當初阿華會收養阿國，就是為了解決子嗣及遺產繼承的問題，而他的身體狀況已經很嚴重，既然阿國有心要回本家照顧他，希望能夠准予終止收養之聲請。

法官考量，養父阿華當初收養阿國，主要就是為了完成父母遺願、解決子嗣及遺產繼承的問題，阿國既以繼承人身分繼承阿華的遺產，而且換算價值大約為399萬23943元。

而阿國被收養時，年近14歲，已有一般智識能力理解收養意涵及緣由，阿國既然同意被收養，將來就有承擔照顧養父阿華之責，並接受財產，現在又聲請終止收養關係，違背阿華生前收養意願，對阿華難謂無顯失公平。

此外，阿國以照顧生父為由聲請終止收養，當然肯定他的孝順心意，但如果想要照顧生父，也非終止收養關係才能為之，而生父也另有2未成年子女，雖有各種因素不能待在生父身邊，但仍可奉養照顧。

加上生父尚有配偶，並不因本件未終止收養，就導致生父生活有陷於困頓之情形。日前依法宣判，阿國聲請終止收養以照顧生父，並無急迫性及必要性，卻對養父阿華明顯有失公平。日前依法宣判，阿國之聲請於法未合，應予駁回。