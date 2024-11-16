很多市場的食品攤販都會開放顧客試吃，主要是讓客人嘗試味道，如果好吃再進行購買，但有的人臉皮超級厚，在攤販不斷試吃，猶如吃到飽一樣，最後直呼沒帶錢，就這樣離去！這種厚臉皮行為讓網友直搖頭。

這種厚臉皮的行為，就發生在大陸陝西西安的一間炸雞攤販，當時老闆為了攬客，讓客人都可以試吃一塊炸雞，如果合胃口就可以直接購買，沒想到這名大媽，直接站在攤販前，吃不停！還直接用竹籤把炸雞叉成串，邊吃還說「好吃我就來買」，最後更是攤牌說沒帶錢，讓老闆相當傻眼，用手機錄下這厚臉皮的行為。

老闆事後將影片PO上網路，還表示這名大媽最後都沒買，最後還帶了好朋友來第二次，結果還是不斷試吃，實在相當過分。

而網友們看到這段影片，紛紛留言表示：「這臉皮子彈都打不穿」、「這行為到處都有」、「不是老人變壞了，是壞人變老了」、「這臉皮真厚」、「有夠不要臉！」、「走了還帶朋友來，真過分」、「應該不要遮蔽，讓大家都認識認識」、「一塊，不是一串」、「當攤販是吃到飽」。