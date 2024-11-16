台積電創辦人張忠謀近3年來屢次表達「全球化已死，自由貿易已死」的憂慮，此番危機示警源於傳統半導體分工體系的瓦解。韓媒指出，以往半導體產業鏈由美國負責設計，韓國及台灣生產，中國作為主要的消費市場。然而，隨著地緣政治緊張升高，這一體系正在分崩離析，龐大的中國市場正在逐漸消失。

張忠謀上（10）月底公開表示，在全球化已死的環境中，台積電的挑戰是要持續求發展。而他5年前預言，台積電將成為地緣政治下的兵家必爭之地，如今已成事實。

韓國中央日報發表社論指出，儘管台積電業績亮眼，但張忠謀卻表現出危機感，是因為半導體市場的分工體系出現裂痕，現有的成長模式面臨限制。

為了牽制中國的技術霸權，美國正以同盟國為核心建構半導體供應鏈，導致過去以「美國設計和歐洲設備、韓國和台灣生產、中國消費」為運作模式的半導體分業化體系開始破裂。

文中提到，半導體作為攸關國家安全的「戰略物資」，引發了各國家激烈的競逐。美國正在大力扶持國內半導體產業，而日本也不落人後，積極推動半導體技術的本土化。同時，中國也在加速半導體國產化，期望擺脫對進口產品的依賴，提升產業競爭力。

由於「半導體自由貿易已死」，各國之間的對抗也帶來了明顯的衝擊。數據顯示，中國在台積電營收中的比重已從20%下降至10%。荷蘭半導體設備大廠ASML也預測，其來自中國客戶的營收將從第二季的49%大幅下降至明年的20%。

韓國也無法置身事外。韓國貿易協會指出，今年1~9月，中國在韓國記憶體晶片出口中的占比跌破40%，創下12年來新低。由於半導體出口增長受挫，韓國半導體產業也面臨嚴峻的挑戰。

文中強調，韓國半導體產業要克服重重危機，離不開企業和政府的通力合作。企業應加強研發，持續保持技術領先地位；而政府則需要提供完善的基礎設施和政策支持。此外，面對國際競爭的「血淋淋戰場」，堅定的決心和主導權的爭奪至關重要。