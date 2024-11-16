當你突然發現家中有不明生物亂竄，是否會一臉感到困惑？大陸河北有名男子，一大早走出家門口，突然發現有隻條紋斑紋的不明生物，結果仔細一看竟然是隻小狗，最後問了家人，才知道因為毛色特殊，媽媽一大早從市場買回來的，而這小狗的毛色真的很特別，直呼這是中華「蜂蜜犬」嗎？
近日在大陸河北，一名男子突然發現家中多了一條狗，因為毛色猶如蜜蜂一樣，一開始還懷疑這是不是特殊生物，詢問家人才知道，媽媽早上去市場，發現這隻毛色相當特殊的小狗，花了100元人民幣（約429新台幣），特地買回來養，因為太可愛了，男子立即拍攝影片並PO在網路上，引起網友的熱議。
而網友們看到這特殊毛色的小狗，直呼太可愛了，還一臉無辜樣，紛紛留言表示：「冷知識： 這是犬類的一種，中文名叫汪」、「跟蜜蜂配種了」、「這毛色也太可愛了」、「蜜蜂犬ㄝ！」、「這狗會出去採蜂蜜嗎？」、「這顏色太天然了」、「好可愛啊！」。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。