當你突然發現家中有不明生物亂竄，是否會一臉感到困惑？大陸河北有名男子，一大早走出家門口，突然發現有隻條紋斑紋的不明生物，結果仔細一看竟然是隻小狗，最後問了家人，才知道因為毛色特殊，媽媽一大早從市場買回來的，而這小狗的毛色真的很特別，直呼這是中華「蜂蜜犬」嗎？

近日在大陸河北，一名男子突然發現家中多了一條狗，因為毛色猶如蜜蜂一樣，一開始還懷疑這是不是特殊生物，詢問家人才知道，媽媽早上去市場，發現這隻毛色相當特殊的小狗，花了100元人民幣（約429新台幣），特地買回來養，因為太可愛了，男子立即拍攝影片並PO在網路上，引起網友的熱議。

而網友們看到這特殊毛色的小狗，直呼太可愛了，還一臉無辜樣，紛紛留言表示：「冷知識： 這是犬類的一種，中文名叫汪」、「跟蜜蜂配種了」、「這毛色也太可愛了」、「蜜蜂犬ㄝ！」、「這狗會出去採蜂蜜嗎？」、「這顏色太天然了」、「好可愛啊！」。