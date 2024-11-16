台北一名男子阿德（化名）於網路遊戲《王者榮耀》認識女網友小美（化名），2人在約定見面後，與其共同前往旅館發生性行為。檢方認為，阿德應構成強制性交罪，但法院最終認定證據不足，判決阿德無罪。可上訴。

根據案件細節，阿德與被害人小美於網路遊戲《王者榮耀》相識，並約定見面。隨後，兩人一同前往某旅館，並在當晚發生三次性行為。小美事後報警，稱阿德違背其意願，強迫與其發生性行為。檢方認為，阿德的行為已違反刑法第221條第1項，構成強制性交罪，向法院提起訴訟。

然而，法院在審理過程中指出，刑事案件須依證據判定事實，若證據無法證明被告有罪，則應作無罪判決。根據刑事訴訟法，檢察官負有舉證責任，但在本案中，檢方未能提出足夠的證據來證明阿德的強制行為。阿德在庭審中承認與小美發生性行為，但堅持雙方為自願。辯護律師則指出，小美在性行為過程中並未表示拒絕，且事後與阿德一同離開旅館並與阿德繼續一同前往打遊戲、吃飯，且過程中互動自然，亦不乏有牽手等親密舉動，此與一般遭遇強制性交被害人多迴避加害人之情況不同

法院認為，小美的陳述與其他證據存在矛盾，且缺乏足夠的補強證據來支援強制性交的指控。法院強調，性侵害案件中的被害人證言需與客觀證據相符，否則不能單靠被害人的主觀陳述作為定罪依據。最終，法院依照無罪推定原則，判決阿德無罪。可上訴。

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