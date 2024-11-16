台中市一名男子阿德（化名）今年3月在夜店認識一名女子小美（化名），雙方飲酒後，阿德趁小美酒醉意識不清時，將她帶至汽車旅館，對其進行性侵。台中地院近日一審宣判，阿德依乘機性交罪判處有期徒刑1年8個月，緩刑4年，並在緩刑期間接受保護管束。可上訴。

據判決書指出，事發當日凌晨1時，阿德與小美在台中市某夜店認識，兩人飲酒後，阿德陪同小美前往另一家夜店拿物品。當時小美因飲酒過量，已無法自行行走，阿德見狀將她背至附近一間汽車旅館房間內，趁其意識不清無法反抗之際，先親吻小美嘴巴、陰唇、陰蒂，又以手撫摸小美胸部、陰道外部、陰唇、陰蒂等部位，並進一步性交得逞。小美於凌晨4時30分清醒，發現異狀後逃離現場並報警處理，警方循線將阿德逮捕。

台中地院審理時，阿德對犯行坦承不諱，並供述與小美的經過。此外，檢方提供了多項證據，包括現場監視器畫面、汽車旅館訂房紀錄、房間位置圖，以及小美的驗傷診斷書等，均與阿德的自白相符，法院認定罪證確鑿。

法官指出，阿德的行為構成《刑法》第225條第1項的乘機性交罪，原本應處3年以上有期徒刑。但考量阿德在案發後坦承犯行，並與小美達成和解，賠償70萬元損害，展現悔意且無犯罪前科，因此酌情減刑至1年8個月。

此外，阿德的經濟狀況不佳，須扶養父母，且事後表現悔改，小美亦同意給予緩刑。法官認為緩刑有助促進其自新，因此宣告緩刑4年，並要求在緩刑期間接受保護管束。可上訴。