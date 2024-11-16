嘉義一名現役軍人阿德（化名），在網路「探探交友軟體」而結識小六女童小美（化名），2人很快成為男女朋友，阿德竟在小美的學校內對小美親吻嘴巴、以手撫摸小美胸部及下體，後來因為小美在校內身心健康狀況調查表中分數異常，才被發現，小美母親提告後和解，阿德被依現役軍人對於未滿十四歲之女子為猥褻之行為，處有期徒刑6月，可易科罰金。緩刑2年。可上訴。

判決指出，阿德與小美於112年5月間，在網路「探探交友軟體」而結識，為網友關係。阿德於112年5月27日中午，與小美相約至嘉義縣某國小散步聊天，阿德明知小美為未滿14歲之人，竟基於對未滿14歲之女子為猥褻行為之犯意，在該國小附設幼稚園旁、一年級教室前廁所走道、幼稚園廁所、美術教室等處，親吻小美嘴巴、以手撫摸小美胸部及下體，接續多次對小美為猥褻行為。嗣於112年10月間，小美在校內身心健康狀況調查表中分數異常，經老師詢問小美得知上情並進行通報，始查知上情。

阿德到案後，坦承知悉小美當時就讀國小六年級之事實，然否認有對小美為猥褻行為，辯稱：我只有對小美勾肩搭背、摟腰、親臉，沒有撫摸小美胸部及下體云云。

法官調查發現，阿德於事後傳送「我覺得我今天這樣太衝動了」、「我真的真的很對不起」、「主要是我的問題 是我沒想好反而先衝動的」、「我真的覺得我們在一起的發展太快了」，小美則回應「我難過是因今天的事情，是因為信任才讓你這樣子...」、「因為真的很緊張，很害怕遇到認識的人...」、「雖然你今天做出這件事...」，倘被告僅係對被害人小美勾肩搭背、摟腰、親臉等初交往男女朋友之自然舉動，應不會稱自己「太衝動」、「先衝動」，小美也不會回應「因為信任才讓你這樣子」之內容。

法官審酌，被告知悉小美為未滿14歲之少女，身心發育尚未健全，就性行為之智識及判斷能力未臻成熟，為滿足一己私欲，竟對未成年之小美為猥褻行為，對於小美之身心健康與人格發展有不良影響，實屬不該，並衡酌其坦承犯行，已與告訴人即小美之母、小美達成調解，賠償其等損失完畢；考量蔣男與小美案發時為男女朋友關係，依現役軍人對於未滿十四歲之女子為猥褻之行為，處有期徒刑6月，可易科罰金。緩刑2年。可上訴。

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