姓名會跟隨小孩的一生，因此父母在為新生兒取名時，往往會費盡心思。之前大陸就有一名姜姓菜鳥爸爸，在兒子剛誕生的時候，怎麼樣都想不出好名字，最後在翻字典時，看到「薑」有驅寒功效，於是最終把兒子取了一個2字名。網友看到後則紛紛表示，是一個給人溫暖的好名字。

據《深圳新聞網》報導，這名姜姓爸爸表示，自己在小孩出生後想了幾個名字，但覺得都不是特別好聽，所以後來就查了一下字典，其中看到有關薑的介紹，能驅寒，但自己感覺「驅」太強調藥用屬性，後來思索了一下，想到漢朝名將霍去病，寶寶又正好是冬天出生的，天氣寒冷，且剛出生的又因為生病住院，因此綜上所述取名叫「姜去寒」。

此外，姜姓爸爸還表示，「去寒」這個名字也是希望小孩以後生活都能夠溫暖，做一個小暖男，雖然自己的父母輩一開始不理解，但他跟妻子還是堅持下來，慢慢的也獲得大家的祝福。

文章曝光後，網友紛紛表示「覺得很溫暖」、「挺有意思的，去寒也不會不好聽」、「弟弟要做一個小暖男，這名字很有寓意」、「暖暖的，討喜的名字」、「很適合冬天出生的寶寶啊」、「確實跟霍去病、辛棄疾有異曲同工之妙」。