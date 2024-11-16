台中一名男子阿德（化名）與女同學小美（化名）私交甚密，卻屢次越界行為，分別於今年1月及2月間，在對方租屋處兩度以強制方式猥褻女同學。小美雖多次拒絕，仍未能阻止對方的侵害，事後因心理壓力求助精神科，並向警方報案。案件經偵辦後，法院日前一審判決阿德兩罪合併執行徒刑10月。可上訴。

判決指出，阿德與小美為同班同學，私下有一定程度的往來。今年1月25日晚間，阿德造訪小美的租屋處，兩人坐在床鋪聊天時，阿德突然伸手隔著衣物揉捏小美胸部，並將小美推倒壓制，親吻其脖頸及臉頰，甚至企圖強行分開小美雙腿。小美多次以言語及肢體反抗後，阿德才作罷。

第二次發生在2月17日，阿德再次前往小美租屋處，先是試圖親吻小美的嘴巴，遭其閃避後，轉而親吻其臉頰與脖子。小美質問阿德是否對她有好感，阿德竟坦承並不喜歡對方，但認為「朋友之間可以發生性關係」。小美再次明確拒絕後，阿德才停止。

小美因兩次侵害行為，心理備受打擊，事發後感覺「身體很髒」，不僅開始求助精神科，甚至因壓力過大休學。她最終在母親的陪同下，向警方提出告訴，案件交由地檢署偵辦，檢方依強制猥褻罪將阿德起訴。

庭審期間，阿德否認犯行，稱自己未有強制猥褻之意，並表示所有行為均經小美同意，甚至反控小美在事件後仍與他保持友好互動，足見對方並無不滿。然而，法院調閱相關證詞與LINE通訊紀錄「妳如果是指昨天的事情」、「我一時腦袋撞到，不知道在幹嘛」、「如果嚇到妳了，我向妳道歉」、「對不起」，認定阿德的說辭不足採信。

法官審酌，阿德前無犯罪紀錄，素行良好，竟違反小美意願，先後對小美為強制猥褻，致小美身心受創，及因對於調解金額未有共識，而未能與小美調解成立、賠償所受損害等節；依犯強制猥褻罪2罪，處有期徒刑8月、7月。應執行有期徒刑10月。可上訴。

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