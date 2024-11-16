乾脆女女？有人妻在網上分享，閨蜜日前抓到先生的外遇，而對象竟是她老公，她看到老公與閨蜜的先生2人在車上擁吻照片感到噁心，她後來也質問老公後，才得知原來閨蜜的先生是喜歡同性，但擔心被家人發現才和閨蜜結婚，而老公則是雙性戀，但老公向她表示，不想離婚，也想繼續保有和男小三的關係，讓她相當苦惱。

一名女網友在「匿名公社」發文，她提到老公外遇對象是閨蜜的先生，而且外遇事情被揭發，還是閨蜜找人去捉姦，才發現2人在車上擁吻，她看了照片感到噁心。

女網友後來質問老公這件事情，對方也向她坦承自己性取向一直是雙性，而閨蜜的先生喜歡的則是同性，當初，閨蜜的先生因為不敢給家人知道，因此和閨蜜結婚，要掩蓋自己的性取向，後來，2人相遇後便偷偷的在一起。

女網友也說，老公不想離婚，但也想和閨蜜的先生保持好2人的關係，而她聽完感嘆「我覺得我的三觀在此刻全崩壞了」。

文章在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「太噁心了」、「妳老公X完別人的肛門，妳再幫他X，間接吃妳閨蜜老公的屎，帥爆」、「這麼精彩！乾脆妳兩也來個女女吧」、「好驚嚇」。