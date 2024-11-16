為了12強賽周六登場的台日大戰，行政院長卓榮泰也拚了。他釋出最「吃播」影片，實測「刈包、漢堡對決」，大嗑台式刈包後喊讚「外貌絕佳，實力雄厚」、「非常好看、因為看好」，呼籲民眾 16 日一起為中華隊加油。

中華隊在本次12強賽中表現精彩，先後擊敗韓國、多明尼加，在B組預賽中取得2連勝；而15日舉行的日韓大戰中，日本隊最後以6比3擊敗韓國隊，也拿下預賽2連勝；因此，周六晚上在台北大巨蛋舉行的台日大戰，更受關注。目前中華隊排定台鋼雄鷹左投陳柏清先發，對決日本火球王、最快球速157公里的阪神虎右投才木浩人。

台日棒球大戰一向讓台灣球迷看得揪心。紀錄顯示，中華隊從2003年亞錦賽以來，對陣全職業陣容的日本隊不僅7戰盡墨，且只有兩場輸不到5分，一個不慎就遭KO。而2004雅典奧運王建民續投遭高橋由伸轟出兩分炮，2013經典賽複賽被日本盜壘成功＋關鍵安打追平，中華隊最終都以1分飲恨。

為了幫中華隊加油，卓榮泰特別發布影片，在辦公室「實測」台式刈包和最夯的麥當勞鬆餅堡；他先比較兩者差異，咬了一口鬆餅堡後說「日式漢堡軟嫩可口，入口即化」；至於台式刈包，他讚「外貌出眾，實力堅強」，層次分明、用料豐富，展現中華隊的強勁實力。

卓榮泰喊話台灣球迷，11 月 16 日在台日大戰中要支持中華隊，全力加油。