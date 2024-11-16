秋冬季節出國在北半球旅遊，為了把厚重衣物塞進行李箱，打包行李成了頭疼難題。英國一名曾任空服員的業界人士提醒，冬季出遊常見的行李打包錯誤有3項，旅客只要記得這3個重點，就能讓打包行李輕鬆許多。

英國《太陽報》周五（15日）報導，英國退休空服員瑟克里（Saskia Sekhri）說，同樣的行李箱，夏季出遊打包很輕鬆，冬季出遊整理行囊卻成了苦差事，因為冬季衣物厚重，就算塞得下，也很容易超重，或者導致手提行李必須托運。她提醒，第一個常見的錯誤就是打包靴子，「到寒冷的地方遊玩，冬季靴子是必備用品，也絕對會吃掉行李箱不少空間」，很多旅客常常忘記可以直接穿著靴子登機，既能節省空間也能有效減輕行李重量。

第二個常見錯誤則是打包厚重的外套。瑟克里說，冬季外套是最笨重的旅行用品之一，許多旅客嫌拎著麻煩，於是設法塞進行李箱，卻忘了穿著外套登機起碼有兩大好處：一是釋出行李箱寶貴的空間，二是航程中禦寒，到了目的地也不必急著開箱找禦寒衣物。如果擔心出了機場氣溫很低，可以在外套裡面加一件貼身背心，時尚也實用。

厚重的外套與靴子如果佔用行李箱太多空間，不妨直接穿著登機。（示意圖：shutterstock／達志）

第三個常見的錯誤就是攜帶過多衣物。瑟克里指出，很多人冬季旅遊往往會多帶幾件毛衣或禦寒衣物，佔用不少行李空間。她建議，選用輕薄但保暖的衣物同時減少衣物件數，才是冬季出遊行李減量的不二法門，善用保暖的帽子或發熱材質貼身衣物，能夠減少衣裝重量與占用空間，同時達到保暖的目的。

瑟克里說，如果非得打包厚重衣物，她極力推薦使用壓縮袋打包毛衣、圍巾這類「肥胖型」衣裝；帶出門的衣物盡可能以中性色調、單色系為主，便於穿搭也不會出錯。如果擔心衣服發皺，行前記得向住宿飯店詢問是否提供熨斗。