鄰居在想什麼？有人夫在網上分享，由於岳父和老婆相繼去世前，都會常去住在隔壁的岳父、岳母家吃飯，如今只剩他和岳母，雖然沒住在一起，但是岳母仍然會邀他去吃飯，不料，這樣的行為於岳父和老婆都在世時很正常，而離世後卻被鄰居們起鬨要他和岳母在一起，甚至結婚，對於這樣的狀況讓他感到很奇怪。

一名男網友在臉書社團「匿名公社」發文，他提到岳父和岳母就住在自家隔壁，因此，常會和妻子一同過去吃飯，但是，這幾年岳父與妻子相繼過世，他慢慢的從悲傷中走出來後，岳母也常要他回家吃飯，豈料，他發現某些鄰居會和他與岳母說「讓你們倆在一起」，甚至還提到「結婚」2字，讓他非常尷尬。

男網友也表示，由於岳母很年輕便結婚生女兒，也就是自己的老婆，而現在也才40歲，保養得宜算是美魔女，而他和岳母年齡相差17歲，但是，他想到鄰居的說法，還是感到很奇怪。

貼文在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「亂倫」、「感覺很怪，鄰居到底在想什麼」、「會問就是你也想」、「心裡不是已經有答案了，何必上來找回答把行爲合理化？」、「娶了吧」。