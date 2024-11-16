天兔持續減弱，目前暴風半徑只剩下80公里，風速更是只有可憐的每秒20公尺，距離熱帶性低氣壓只差2/ms，恐在登陸前就會降級，與之相反，位在菲律賓東南方海面的萬宜颱風不斷增強，且已經開眼。

根據氣象署最新資料顯示，天兔目前中心位在鵝鑾鼻的西方約100公里處，中心氣壓升至995百帕，近中心最大風速每秒20公尺，相當於八級風，七級風暴風半徑80公里，距離熱帶性低氣壓的風速每秒18公尺，只剩下2m/s，高機率在登陸台灣前就先降級，意即登陸前就先解除颱風警報。

天兔在凌晨至白天8時為影響最劇烈時刻，後續雨量則視減弱速度而定。(圖／氣象署)

至於位在菲律賓東南方海面上的萬宜颱風，與原先預估的發展不利，很快會減弱為熱帶性低壓相反，強度不斷上升，已經來到中度颱風，且出現了明顯的颱風眼，雖未來不會直接影響台灣，但其牽引的氣流是否會與東北季風發生交互作用仍須留意。

氣象署預報科長劉宇其表示，雖然天兔持續減弱，但其伴隨的雲系，仍會對南台灣造成較大影響，目前台東、屏東時雨量以及達到30至40毫米，因此持續發布豪雨特報。隨著颱風通過恆春半島，蘭嶼、綠島、高雄降雨也會逐漸明顯。

此外風力部分，屏東後壁湖稍早已經測出10級陣風，恆春半島其他地方也斷斷續續有8級陣風，預計凌晨到白天是風勢最強勁時刻，恆春半島會有9~10級強陣風、屏東、高雄、基隆北海岸、綠島蘭嶼、澎湖、馬祖也會有8至9級陣風。