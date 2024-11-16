12強賽事15日晚間進行日韓大戰，向來是棒球宿敵的日本隊和韓國隊，連應援都是拚到底，韓國甚至出動2組的啦啦隊人馬來壯大聲勢。許多台灣球迷在現場被應援震撼不已，同時也分析雙方的特色。有趣的是，有網友在PTT提問說：「自己坐在韓國區，到底要幫誰加油才對？」沒想到意外掀起論戰。

2024世界棒球12強B組預賽15日晚間上演日韓大戰，韓國啦啦隊有「4大金釵」，再加上經紀公司2s直接在台灣調來安芝儇、李皓禎、南珉貞、趙娟週、金泰琳等「5仙女」補充火力，2組人馬輪番上陣。穿著深色球衣的「4大金釵」站在台上賣力應援，馬上炒熱現場氣氛；接著，2s的「5仙女」穿著粉紅色上衣加白裙跳起了「疾風街道」，韓式應援的氣勢略勝一籌。

韓籍啦啦隊成員安芝儇、李皓禎、南珉貞、趙娟週、金泰琳15日應援12強日韓大戰。（圖/攝自IG@wlgus2qh、IG@kimtaerini）

日本球迷雖然沒有專業應援團領軍，但他們各自在臉上、服裝或帶著應援小物到現場，加油聲也是靠彼此默契撐場，更可愛的是，他們會前後排輪流起立、舉手喊口號展現廣島隊的特色，精神也不輸對方。

日韓應援風格馬上在網路引起討論，有人認為日本是拚氣勢、韓國很歡樂，兩邊球迷壁壘分明，應援的聲音都很大聲，各有自己的風格，而且球迷數量不少。也有人覺得韓國的應援很猛，都是唱整段，應援曲熱鬧到像是遊樂園的歡樂歌。更重要的是現場是「真熱區」，大家都嗨到站起來，不會莫名其妙被要求坐下。另外，少了台式應援的樂器和大聲公，日韓幾乎全靠人聲嘶吼，非常有活力。

此外，有網友分享自己坐在韓國區，當日本隊被觸身球時，全場環繞拍手聲，附近的韓國人直接問旁邊的台灣球迷：「台灣人都支持日本嗎？」瞬間尷尬到極點。「到底要支持誰？」這問題也同樣在PTT引起熱烈討論，鄉民紛紛提出各種意見，「當然是跟妹子支持同隊的」、「看啦啦隊再決定」、「日本贏對我們才有利」、「日本妹品質很高，幫日本」、「日韓妹子我都可以，兩邊都加油」、「韓國妹比較惹火」、「日本贏才有利」、「想也知道會幫皇民加油，白問的」、「老人支持日本，年輕人都支持韓國」、「希望台灣晉級的話當然是日本贏，韓國兩敗台灣一敗台灣就晉級了」、「年輕人和女性偏韓國，老人和男性偏日本，台灣大概是這樣...」、「韓國啊，不然你想在決賽跟日本打嗎？」。