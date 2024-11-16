美式賣場好市多商品多樣化、價格便宜，是不少家庭定期補充物資的最佳去處。但近日有民眾前往購物，買了10包入的讚岐烏龍麵，沒想到回家打開一數，竟然只有7包，返回店家詢問時，得到超離譜答案，讓全網友都傻眼。

女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，自己第一次買到這種商品，開箱一看，不僅袋子被挖洞，還少了三包，趕緊返回賣場退貨。

原PO說，她到了退貨處，客服竟然回答，這箱竟然是被衛生局抽查的，讓她無法置信，質疑為何被抽查的還能放回貨價繼續賣。

不少網友看到也直呼離譜：「真的很棒的回答，客服人員要加薪喔」、「取樣還能放回貨架，好市多品管該整頓了」、「這個品管也太離譜」、「坦白說滿嚴重的耶」、「怎麼會犯這種低級失誤」、「被抽查就應該做記號封存，竟然還放回架上」、「你怎麼會以為好市多有品管」、「何止退貨，這可以直接跟衛生局投訴了」、「抽樣不是會貼衛生局膠帶嗎，到底在搞什麼」。