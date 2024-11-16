已故賭王何鴻燊四房兒子何猷君，2019年與大陸超模奚夢瑤結婚，同年迎來寶貝兒子何廣燊（Ronaldo)，成為何鴻燊長孫。而鮮少在社群分享家庭生活的何猷君，罕見曬出兒子的近況，沒想到現已5歲的兒子，不僅身高高人一等，竟還是個運動天才。

何猷君日前在社群分享一段影片，只見兒子身穿輕便運動套裝，站在網球場上與外籍教練學習打網球。教練先是示範發球技巧，一旁的兒子則認真聽講，隨後換兒子實際操作時，右手拿著網球拍，左手向上拋球，站在網前蓄勢待發，等到球下墜的那一刻，一次就順利將球打至對面場地。

何猷君罕曬5歲兒打網球。（圖／微博 綜尚）

看到球成功打出去後，不僅兒子興奮與教練擊掌，就連站在場外的何猷君也替兒子感到開心，大聲喊出一句「哇」，給予兒子滿滿的鼓勵，展現何猷君對兒子的照顧無微不至，也可看出父子倆感情深厚，畫面相當溫馨，同時引來網友紛紛大讚，「小傢伙好樣的」、「看來是可以接受訓練的」、「小子身手不凡」。

此外，何猷君的兒子雖然只有5歲，但身高已達到他的腰部，而何猷君173公分，推測兒子應是遺傳了媽媽奚夢瑤178公分的好基因，再加上從小就培養運動習慣，看來以後要超過爸爸完全不是問題。