4支部運輸兵群官兵前往六龜社福館協助擺設收容床位。（記者劉宸瑋攝）

裝甲564旅官兵實施發電機性能測試。（第4作戰區提供）

因應「天兔」颱風可能對臺灣南部、東南地區造成影響，中央災害應變中心昨日召開工作會報，請地方適時提升災害應變中心開設層級，並劃定警戒區域，落實執行轄內警戒區域管制措施。此外，國防部也針對災害潛勢區及低窪地區預置兵力、機具，期以最周延整備降低災損。

依據中央氣象署觀測，颱風有持續減弱且暴風圈有縮小趨勢，預估今日中午前於南部登陸，下半天可能減弱為熱帶性低氣壓。中央災害應變中心表示，颱風後續路徑及強度變化仍存在不確定性，呼籲民眾做好防颱準備，切勿掉以輕心，並盡量避免前往海邊從事觀浪、登山等戶外活動。

此外，中央災害應變中心也特別通知臺東縣政府等，應適時提升災害應變中心開設層級，並劃定警戒區域，落實執行轄內警戒區域管制、勸離及舉發等措施，確保人民生命安全。

另一方面，國防部也召開災害應變中心管制會議，要求國軍各級部隊，密切掌握颱風動態及災害潛勢區狀況。國防部指出，國軍部隊災防待命總兵力約3萬餘人，AAV7兩棲突擊車、膠舟等各類災防裝備機具計42類3300餘輛（部），均完成整備；並針對災害潛勢區及低窪地區預置兵力、機具以即時救援。另國軍各醫院編組救護醫療小組，可隨時投入醫療支援。

因應颱風可能對高雄、屏東造成影響，第4作戰區昨日也派遣連絡官、情蒐官，進駐各縣市政府及鄉鎮市區，同步掌握地方災情與需求，並完備各式救災機具、裝備計抽水機等5類25項，待命應援；另依地方政府申請，派遣兵力分赴高雄市茂林區、那瑪夏區、杉林區、桃源區、六龜區、甲仙區等土石流潛勢地區，待命實施預防性撤離，及協助收容空間整備，強化各項災防作為。