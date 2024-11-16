國防部副部長柏鴻輝15日主持「中部地區心輔暨保防工作座談」，強調心輔及保防工作須長期耕耘，期勉各級幹部與同仁，創造良好的工作環境，照顧官兵心理健康，強化保密觀念，確保部隊戰力。

座談會上午在臺中地區舉辦，召集中部地區陸海空三軍政戰幹部及心輔、保防人員與會；會中，柏副部長親切向官兵問候與關懷，代表國防部長顧立雄肯定全體同仁的辛勞付出與努力，並且頒獎表揚46位心輔楷模、危安應處有功人員、考取心理師及社工師證照人員，感謝他們守護每位官兵的心理健康，維護國軍士氣。

在心輔工作方面，柏副部長表示，國防部參考各國職場心理衛生健康照顧方案，推行心理健康檢查納入「年度體檢」，並邀集多名學者共同研討心輔機制，落實「人人皆是心輔員」原則，打造多元的管道與策略方案，讓官兵在面臨問題與困境時，能有所幫助。

「在座無論是身著軍服或是便服，你們的工作，都是為了維持國軍的基礎戰力」，柏副部長期勉在場與會人員發揮自身力量，為官兵心理健康把關，即使這項工作艱難，也沒有標準答案，但心輔人員仍然應該繼續保持熱情，與官兵溝通、了解官兵的想法與價值觀，協助他們建立強健心理素質與抗壓性，將會有助於穩定部隊士氣。

針對保防工作方面，柏副部長指出，當前兩岸情勢緊張，中共的滲透、破壞從未鬆懈，企圖用法律戰、輿論戰等手段，在灰色地帶進行襲擾，企圖破壞區域和平穩定；隨著敵人滲透的手段多樣化，保防幹部必須發揮警覺；尤其，在科技發展的趨勢下，更要與時俱進，以早期預警的調查與紀錄，建立官兵正確的保密觀念，降低危安因素，共同確保國家安全。