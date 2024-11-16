空軍113年後勤技能評比昨日圓滿落幕，在頒獎典禮中，由空軍司令部副參謀長蔡少將頒發團體績優，以及各類績優個人獎座和獎牌，肯定參賽後勤修護官兵的優異表現；其中，肩負國軍戰機發動機（飛機引擎）及其附件廠階層專業修護的3指部，再次掄元，榮獲團體績優單位第一名，展現專業訓練成果。

空軍113年後勤技能評比日前在空軍航空技術學院展開，計有來自空軍教準部、各聯隊，以及第1、3後勤指揮部和松山基地指揮部的技勤官兵參加，該評比昨日舉行閉幕並實施頒獎，除頒發團體績優，也表揚消防競技、汽車修護、電子職類、非破壞性檢測、機械加工、室內配線及飛機修護等各類績優。

蔡副參謀長在致詞時指出，空軍後勤技能評比目的在藉以驗證技勤人員訓練成效，並透過教學相長和經驗交流，提升專業職能，強化後勤修護效能，發揮整體戰力，因此，提出「各級幹部重視、同仁踴躍參與」、「建構多元競賽，完善測場環境」、「深化教育訓練，擴大人才培養」和「品質至上，安全第一」等要點與全體共勉。

蔡副參謀長強調，修護工作的品質無可替代，也唯有在安全基礎上，才能使空軍各項關鍵武器、裝備發揮戰力，達成捍衛領空，守護家園的使命，期勉此次參賽同仁持續精進本職學能，並傳承技術經驗，進而提升技勤人員整體水準，確保修護品質。