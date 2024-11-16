空軍113年後勤技能評比共有來自空軍各單位選拔的技勤官兵，已有4次參賽經驗的空軍第1聯隊張屏南士官長，今年在「非破壞性檢測」項目中脫穎而出，勇奪第一名。他強調，技能評比不僅是驗證個人所學，更可藉由工作經驗的交流，深化專業職能，迎接因應修護任務日新月異的挑戰。

張屏南指出，身為資深士官長，他更重視新進人員的經驗傳承，因為修護重視安全和品質，必須依照技令，遵守程序、步驟、要領按部就班執行，並建立嚴謹、高標準的精神和心態，才能有效精進部隊整體戰力。

第一次代表空軍3指部參加技能評比，在「非破壞性檢測」項目中榮獲第二名佳績的黃嘉蓉上士則說，感謝長官肯定和同仁的支持，讓她有機會在評比中與各單位優秀人才競技。3指部執行非破壞檢驗包含放射線照相檢測、液滲檢測（螢檢）、超音波檢測等方法，可應用於發動機機件和飛機機體結構，獲獎意味著團隊在教育訓練工作上的成果，未來也將在工作崗位上精益求精，持續奉獻所學。