開放式架構是「阿帕契」改良計畫中最關鍵的部分，有助該型機適應未來戰場環境。圖為美軍官兵檢修「阿帕契」。（取自DVIDS網站）

波音公司也研擬改良「阿帕契」的座艙，提升飛行員與武器官的資訊處理能力。（取自DVIDS網站）

未來改良型「阿帕契」可與無人機搭配作戰，發揮更強大的聯合戰力。（取自波音網站）

軍聞網站「The Warzone」13日刊出波音公司專訪，指出該公司正著手根據近期戰訓，並結合未來高科技戰場的想定，研擬AH-64「阿帕契」攻擊直升機的未來升級方向。

機身整合雷達 換裝新型航電系統

波音「阿帕契」攻擊直升機業務開發主任傑米森指出，「阿帕契」本是根據冷戰時期美軍作戰需求研發，儘管在過去數十年間的多場戰爭中展現優異性能，但隨著全球大國競爭局勢加劇，加上無人機已成為戰場首要威脅，因此，波音著手針對未來威脅想定研擬升級方案，以便延續該機優異性能，使其在2060年前持續服役，維持美軍與全球用戶的先進防衛戰力。

據傑米森和波音先前說法，「阿帕契」未來改良方向，包含提升現有「長弓」雷達偵蒐能力，或研擬改裝「主動電子掃描陣列」雷達（AESA），甚至可能將雷達天線整合至機身藉此降低阻力；另可望換裝新型航電和單一大型多功能觸控螢幕、頭盔顯示器等，除能降低後座飛行員操作負擔，也可讓前座武器官擔負無人機指揮作業與戰場指管任務。

開放式架構 保留軟硬體更新彈性

在波音先前公布的想像圖中，改良型「阿帕契」將延長兩側短翼並增設第3組掛架，藉此搭載更多武裝、副油箱或無人機，提高作戰效能；同時規劃換裝新型發動機提升動力，滿足酬載與供應電力，為後續改良工作奠定基礎。

傑米森強調，無人機威脅程度在過去數年內激增，由於當前作戰想定未來可能遭逢巨大變革，因此「阿帕契」改良重點，是擴大運用開放式架構設計，透過對最新型裝備和軟體的適應彈性，肆應日新月異戰場環境和科技需求。

目前最新的AH-64E「版本6.5」，已具基本開放式架構概念，可讓各種裝備與武器初步達到「隨插隨用」程度；未來改良型「阿帕契」亦將延續此一概念，並從現有的火力投射、戰鬥巡邏定位，轉變為兼具打擊戰力的戰場指揮及情監偵節點，提供或分配友軍所需資源，遂行多領域聯戰任務。