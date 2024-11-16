美近岸作戰艦「吉佛茲號」在2019年「擊沉演習」期間，試射「海軍打擊飛彈」摧毀靶艦。 （取自DVIDS網站）

美陸戰隊規劃由NMESIS無人發射車搭載「海軍打擊飛彈」，作為「以陸制海」打擊火力。（取自DVIDS網站）

《國防新聞》14日報導，挪威康士伯（Kongsberg）公司獲得美國海軍9億美元（約新臺幣294.8億元）合約，將擴大增產「海軍打擊飛彈」（NSM），以提升美軍艦艇及「海軍／陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」（NMESIS）的打擊戰力。

康士伯指出，此合約堪稱該公司歷來最大的單筆飛彈採購合約，除了在挪威本土擴增生產線，近期也宣布在澳洲與美國開設新廠，以便在未來5年增產「海軍打擊飛彈」。此外，合約包括額外的20億挪威克朗（約新臺幣58.4億元）選擇權，後續可望獲追加採購規模，維持產線長期運作。

報導分析，有效射程達185公里的「海軍打擊飛彈」，堪稱全球最暢銷的新一代反艦武器，自2012年獲得挪威武裝部隊採購以來，已陸續獲得美、英、西班牙、荷蘭與澳洲等國採購。美軍計畫將其配備在近岸作戰艦（LCS）、星座級巡防艦，以及「陸戰隊濱海團」（MLR）無人發射車上，藉由發揚超視距（OTH）精確打擊能力，擔負未來反艦作戰與「以陸制海」的打擊核心。

康士伯總裁霍伊表示，此合約「充分代表北約盟邦積極採購先進武器的企圖心」，該公司將與全球供應鏈廠商加強合作，有效提升美國、挪威與北約盟邦的防衛戰力。