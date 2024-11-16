德國國防大廠萊茵金屬（Rheinmetall）14日宣布，接獲加拿大政府總值3.25億加幣（約新臺幣75.1億元）合約，採購85輛HX 8×8重型救濟車（heavy recovery vehicles），提升陸軍後勤支援能力。
軍聞網站「EDR Magazine」報導，這項5年期合約將由萊茵金屬加拿大分公司主導，並與萊茵金屬旗下的MAN軍用車輛公司、專長牽引與救援設備的美國米勒工業（Miller Industries）公司、生產液壓絞盤設備的德國羅兹勒（Rotzler）集團合作，在HX 8×8戰術卡車底盤上加裝牽引設備與整合式吊臂。未來可望發揚操作彈性，除執行拖救與牽引加軍重型車輛作業，也可吊掛貨櫃與裝卸貨物裝備，滿足運輸與後勤補給等多元任務需求。
萊茵金屬表示，將自2027年起向加拿大陸軍交付全新生產車輛；此合約代表HX系列的機動性、可靠性和耐用性能，再獲用戶肯定；加國陸軍未來也將與德國、挪威、丹麥、瑞典、英國等多個北約盟邦採用同型車輛，進一步提升作業互通性與後勤優勢。
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