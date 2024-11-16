天兔颱風最後餘威！ 南部暴雨嚇醒當地居民 @ChinaTimes

水利署針對台南、高雄發布淹水警戒。(圖／水利署)

有居民回報台南不僅狂風暴雨，甚至已經開始淹水。(圖／PTT)

天兔颱風即將減弱為熱帶性低壓，但其強烈雨帶仍為南部地區帶來狂風暴雨，不少民眾紛紛留言半夜被雨聲嚇醒，直呼威力不輸上次山陀兒。水利署也針對台南市、高雄市發布淹水警戒。

氣象粉專台灣颱風論壇指出，雖然天兔颱風已經完全不成「颱型」，但激發出強烈的雨帶，台南、高雄、屏東紛紛出現豪雨，預估上午過後雨帶就會遠離南部。

不少民眾也紛紛在臉書、PTT以及YouTube直播上留言：「台南淹水了」、「大雨就算了，雷聲響不停」、「睡到一半直接被嚇醒」、「下班開車根本看不到路，剛安全到家」、「台南天空正在開趴」、「高雄有夠誇張，一直聽到風切聲」、「小港凌晨2點超大，現在變間歇性雨勢」、「台南市火車站這邊，4點大雨打雷中」、「台南地下道淹定了」。

水利署稍早針對台南、高雄發布一級、二級淹水警戒。根據氣象署資料顯示，颱風中心目前位在鵝鑾鼻西北西方約100公里處，以每小時13轉8公里速度，向東北東進行，中心最大風速僅剩每秒18公尺。此外台南多個地區時雨量突破40毫米，其中安平、中西區、南區、北區分別來到52.5、52、46.5、42.5與41.5毫米；高雄茄萣也有33毫米。