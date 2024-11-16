22歲伊林混血模特兒詹皓然轉戰男團選秀節目《原子少年2》，舞齡僅2個月的他，自認也不擅長唱歌，卻一路從選拔過關斬將到節目尾聲，雖然無緣脫穎而出，但詹皓然對自身成績還算滿意，還成功讓反對他參加比賽的媽媽另眼相看。

詹皓然在小學三年級時學過基礎舞蹈，但僅2個月便聽從父母建議回歸課業，直到20歲那年，他才遵循自己的內心，加入伊林娛樂。但媽媽認為模特兒產業收入不穩定，母子倆起初還吵了一架，於是詹皓然提出交換條件，表明會自理生活費，但他要求在大學畢業前「做自己想做的事」，成功獲得媽媽的默許。

雖然詹皓然媽媽反對他進演藝圈，但他向媽媽約定好大學前要做自己想做的事。（圖／侯世駿攝）

在平面圈打滾2年，詹皓然自認達成短期目標，於是決定挑戰男團選秀，媽媽原先也不支持，「因為我不會唱跳，她覺得為什麼要進去受委屈？可能也不會得到什麼成就，做模特兒也很穩定，為什麼要做沒做過的事情？」詹皓然還是義無反顧，也闖出一番小小成績。

進入模特兒圈2年，詹皓然參加過許多大大小小活動，想挑戰另一個舞台。（圖／翻攝自詹皓然IG）

因為不擅舞蹈，詹皓然坦言在節目試鏡前的舞蹈營非常痛苦，還一度認定自己試鏡會落榜，「那個星期滿挫折的，老師說的我們都記不起來，舞蹈營從晚上6點到10點，大概十一點回公司，練到隔天，又接著去舞蹈營」，就這樣維持一周，「周五有個成果發表，老師有特別稱讚我說，『前期不知道你在角落幹嘛，看到你把這支舞跳出來很欣慰』，因為這句話成了我試鏡的強心針」。

雖然舞齡不長，但詹皓然苦練舞蹈，成功拿到開場主題曲C位。（圖／翻攝自詹皓然IG）

好不容易晉級成功，詹皓然為了爭取開場舞站上台的名額，每天公司、家裡兩點一線，果然皇天不負苦心人，他成為被選中的一員，而之後的賽制也幾乎都有他的身影在，讓他開心表示：「我第一次達到目標就是開場舞C位，我也幾乎是每個舞台都有上，努力真的有回報！」

詹皓然幾乎每場舞台都有上場，也讓反對的媽媽改觀。（圖／侯世駿攝）

而一開始反對詹皓然參加選秀的媽媽，起初不敢看節目，「她怕我在節目沒拿到我想要的東西，後來我強迫全家一起看，他們看了1、2集發現沒這麼糟，就一路看到現在」，媽媽還會為了幫他拉票拜託同事，連剛認識的房仲也不放過，而詹皓然的爸爸是斯里蘭卡人，因看不懂中文，則是靠同事幫忙翻譯跟宣傳，不過詹皓然對於投票結果抱持平常心，「投票就是聽天由命，眼緣是看觀眾，比較沒有得失心」。

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參加選秀節目《原子少年2》，詹皓然的爸媽努力幫他拉票宣傳。（圖／侯世駿攝）

詹皓然小檔案

生日：2002年08月26日

星座：處女座

專長：鋼琴、跳舞

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