婦人小萱被丈夫阿國（均化名）指控，婚後1年雙方爭吵後，小萱逕自離家失去音訊，11年後他向法院對小萱聲請死亡宣告獲准。不料，2022年底警方通知他，小萱被安置在精神護理之家。阿國不滿小萱離去已38年，夫妻情誼早就蕩然無存，已達無法繼續共同生活情況，因此依法請求法院判決離婚。

法院審理，擔任小萱特別代理人的孩子表示，他對於父親訴請離婚沒有意見，而且他自小就未曾見過母親，是在他長大後查看資料，才知道母親大約是在他出生3個月左右就失蹤，之前是因為社工找到他，這才知道知道母親的下落。

法官考量，小萱在結婚後不久後，竟然就因為與阿國爭吵，隨即就即離家出走，導致雙方分居各自生活迄今已逾38年，期間阿國因為無法找到小萱，也不知道其生死，還曾向法院對小萱聲請死亡宣告獲准（後經法院撤銷死亡宣告確定）。

法官審酌，小萱忽略家庭的經營與維持，情節不可謂不重大。加上彼此分居期間並無任何夫妻情感互動，婚姻中夫妻彼此扶持之特質已蕩然無存，雙方對於彼此之生活情況完全不瞭解，僅存夫妻之名無夫妻之實。

法官認，雙方婚姻關係確已生破綻，小萱應具有可歸責性，阿國顯非屬唯一應負責之一方。日前依法宣判，阿國主張有難以維持婚姻之重大事由，依民法第1052條第2項規定，請求判決離婚，即屬有據，應予准許。