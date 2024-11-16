民進黨前立委高嘉瑜日前傳出將出任欣欣大眾百貨公司董事長。高嘉瑜回應表示，「我家原本就是開百貨行，我們家永欣百貨行也是很棒的百貨」。退輔會則稱，現任董事長尤志煌任期迄今尚未屆滿，輔導會尚未啟動接續推薦人選之遴選作業。前立委沈富雄質疑表示，這是有陰謀在內，把高嘉瑜擺到欣欣百貨，當然是要處理未來基隆市長提名的危機。

主持人趙少康15日在政論節目《少康戰情室》問到，高嘉瑜該不該去當欣欣百貨董事長，是真的還是假的？沈富雄認為，這是有陰謀在內，而且高嘉瑜很聰明，要把高嘉瑜擺到欣欣百貨，當然是要處理未來基隆市長提名的危機。因為高嘉瑜常放話，說她要選基隆市長。

沈富雄接著表示，高嘉瑜說過跟總統賴清德很好。賴清德選舉的時候，他們兩個還曾坐同一部車子。

沈富雄指出，高嘉瑜一直在等，但還是失望，所以把信心擺出來，高嘉瑜當然要嘻嘻哈哈，說她家就是開百貨行的，名字叫「永欣」。兩個字有一個一樣，很厲害，這回應聰明，EQ100分。

沈富雄認為，高嘉瑜怎會答應這件事，她在民進黨裡頭找一條出路，這個路就沒了，她有那麼差嗎？