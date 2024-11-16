男子阿國被兒子阿華（均化名）指控，父母親在1987年離婚後，他與母親同住、照顧，此後未再與父親有聯繫，直到2023年底接獲醫院通知，父親因為中風就醫，這時才有父親的消息。阿華不滿他2歲半起，父親無正當理由未盡扶養義務，且情節重大，因此訴起減輕或免除扶養義務。

法院審理，阿國辯稱，縱然他與阿華的母親有糾紛，但是他未曾對阿華施暴，而且當年離婚時，約定由他照顧長子，而由前妻照顧阿華，是否該當免除或減輕扶養義務，請法院斟酌。

法官考量，阿國現年65歲，因為缺血性腦幹中風就醫，無法自理生活而被安置在機構，每月入住費用為31000元，尚有管路、耗材及雜支費需實支實付。而稅務財產所得資料顯示，而阿國曾於2022年3月領取勞工保險老年一次金25萬3968元；2022年並無所得，名下也無財產，目前僅受有經濟弱勢失能老人收容安置補助26000元。

阿華的姑姑到庭證述，阿國當年婚後在山上當臨時工，阿華的母親則是負責家務，但阿國沒認真工作，收入不穩定，阿華的母親需要用錢還要跟婆婆拿，而且阿國會酗酒，酒後會打阿華的母親，2人最終離婚收場，1人監護1個小孩（阿華的哥哥已因病去世）。

法官審酌，阿國身為人父，在兒子阿華成年之前，依法負有扶養義務，卻自年幼時即未盡扶養義務，阿華全由母親扶養照顧，阿國竟未關懷、照顧與探視阿華，甚至長達30多年未曾聯繫，無正當理由未盡扶養義務，情節堪稱重大。日前依法宣判，免除阿華對阿國之扶養義務，洵屬有據，應予准許。