日本是許多台灣旅遊的首選地點，也常在免稅藥妝店大採購，不少遊客都有過拖著行李箱，從地鐵站爬樓梯找出口的艱苦體驗，不過Google地圖其實有暗藏神級功能，在導航時開啟「有無障礙設施」，就能導航到避開樓梯、電梯優先的路線，學起來赴日旅遊就不用再扛行李爬樓梯。
要使用這個免「鐵腿」的神功能，需先開啟Google地圖，輸入起點及終點，並選擇行人圖示的步行路線，這時依序點選右上角「．．．」、「選項」，就可以看到「有無障礙設施（避開階梯，有電梯為首選）」的選項，開啟後路線就會變更為避開樓梯、以電梯為主的路線。
以「東京車站一番街」到附近的「銀座京橋APA飯店」為例，在未開啟「有無障礙設施」時，步行時間14分鐘，但有經過階梯；而在開啟「有無障礙設施」後，雖然時間變成16分鐘，但也變為電梯為主的路線。
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