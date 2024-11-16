天兔颱風今晨6點位於高雄西南方約60公里處，強度持續減弱，可能在登陸前就減弱為熱帶性低氣壓，不過台南以南及台東仍有劇烈降雨，尤其屏東縣山區及台東縣山區達大豪雨等級。明天（17日）開始東北季風南下，影響至下周三（20日），降雨熱區轉為北部及東半部，其中基隆北海岸、宜蘭及大台北山區有豪雨；氣溫將下降，下周一、二清晨北部及東北部低溫掉到19度，白天高溫也只有21、22度左右，整天涼冷。

氣象署簡任技正伍婉華表示，天兔颱風上午6點中心在高雄西南方約60公里海面上，以每小時13公里速度向東北進行；強度持續減弱，今凌晨2點已變為最弱的輕度颱風，七級風平均暴風半徑從60公里縮小至50公里，未來還會繼續減弱，可能在登陸前後就減弱為熱帶性低氣壓。

天兔颱風持續減弱，可能在登陸前後就變為熱帶性低氣壓。（中央氣象署提供）

伍婉華表示，天兔北邊有些旺盛的對流雲系，當移動到某些地區上空時，就會帶來瞬間強降雨，昨深夜到今晨，台南以南及台東時雨量3、40毫米以上，有些地方甚至達7、80毫米。

氣象署發布豪雨特報，今天屏東縣山區及台東縣山區有局部豪雨或大豪雨，台南、高雄、屏東、台東及恆春半島有局部大雨或豪雨，花蓮及蘭嶼、綠島有局部大雨。

伍婉華表示，天兔颱風即將減弱為熱帶低壓，明天換成另一個系統影響，東北季風南下，降雨區域轉為北部、東北部及東半部，新竹以北、東半部及恆春半島有短暫降雨，尤其基隆北海岸、宜蘭、大台北山區可能出現大雨或豪雨，影響到下周三。

溫度方面，下周一、二清晨各地偏涼，北部、東北部約19度左右，白天高溫也只有21、22度，和這幾天相比明顯變涼。