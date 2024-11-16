男子阿國與女子小萱（均化名）在1997年結婚，不料，婚後8年小萱無故離家出走迄今，阿國後來才知道，小萱是有了外遇，竟然還生了個兒子。阿國隱忍了19年，不滿小萱惡意遺棄，導致雙方徒有婚姻之名，卻無婚姻之實，婚姻確有重大破綻，憤而依法請求准予離婚。

法院審理，小萱經合法通知，無正當理由，未於言詞辯論期日到場，也未提出書狀聲明或主張。法官認，按有民法第1052條第1項以外之重大事由，難以維持婚姻者，夫妻之一方得請求離婚，但其事由應由夫妻之一方負責者，僅他方得請求離婚，民法第1052條第2項定有明文。

再按婚姻係夫妻以組織家庭共同生活為目的，此共同生活體，須夫妻共同經營生活，倘雙方誠摰互信之感情基礎已經不復存在，依一般人之生活經驗，顯然難期修復，雙方共同生活的婚姻目的已經不能達成，應可認係民法第1052條第2項所定難以維持婚姻之重大事由。

法官考量，阿國主張小萱離家並與第三人外遇生子等情事，因為小萱並未到庭爭執，有也未提出任何證據資料供法官審酌，可見小萱確有侵害阿國配偶權之情事存在，阿國的主張應信為真實。

法官審酌，阿國與小萱婚姻之情感、互信基礎，既然因為小萱所為存有嚴重破綻，如仍強求維持婚姻關係，無法改善現況，確實有難以維持婚姻之重大事由存在，且可歸責於小萱。日前依法宣判，阿國請求判決離婚，為有理由，應予准許。