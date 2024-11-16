一名護理師近日分享上班時遇到的親身經歷，透露某次夜班巡房時，發現一位下肢癱瘓的男病患房門打不開，憂心病患發生意外，她緊急使用萬用鑰匙開門，結果竟發現漂亮看護在患者身上「搖啊搖」，讓她超傻眼。

護理師侯怡岑近日在電視節目《哈囉 你有事嗎》，分享上班時遇到的離奇狀況，曾經有一名20出頭歲的男病患因為脊椎損傷住院，下肢癱瘓，但上肢都很正常，意識也很清醒，身邊有一位很漂亮的看護在照顧，看得出兩人感情非常好。

侯怡岑回憶，某次夜班巡房時，該患者病房不知為何打不開，詢問其他同事也沒人看到患者離開，她擔心病患發生意外，緊急使用萬用鑰匙開門確認病人狀況，沒想到鑰匙轉開的一瞬間就聽到病房內傳來「嗯嗯嗯」的奇怪聲響，打開房門跟病患對到眼，接著發現看護正在對方身上搖，讓她傻眼急忙關門離開。

誇張場面讓現場驚呼連連，來賓女藝人李新好奇詢問「他不是癱瘓了嗎？那他會有感覺嗎？那邊不屬於下半身嗎？」讓主持人沈玉琳開玩笑說下肢癱瘓，但「那邊」沒癱瘓啊；急診專科醫師魏智偉則解釋，「有時候其實就是自律神經、交感神經，因為它只要充血就會硬了」。