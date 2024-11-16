根據外電報導，台積電遭美國廠員工指控有種族和公民普遍歧視問題，對台灣人特別優待，提起集體訴訟。前立委沈富雄舉他當年到美國的例子認為，台積電應該不敢歧視美國廠員工，但是這些員工心理上主觀的感覺就是不爽。當年在美國讀書的趙少康則透露，他毅然決然回台灣的原因。

沈富雄15日在政論節目《少康戰情室》中舉例表示，60年前，美國缺醫生、缺護理人員，他自己也去了美國，還有南美人、拉丁人也去了，他們心裡頭都覺得受到歧視，但其實是沒有。

因此，沈富雄認為，台積電應該不敢歧視美國廠員工，但是美國廠員工心理上會認為，來了這麼多台灣人，重要的事情都是他們決定，沒有他們好像又做不來，美國廠員工主觀上的感覺就是不爽，但若讓他們到法院去舉證，哪一點歧視，他們也舉證不出來。

趙少康則透露，當年他要回國，他的教授也都反對，他們叫他留在美國，繼續念書、在實驗室繼續工作也好，但是就是這個感覺。比如同樣在路上開車，也許是違規，警察攔你下來，你就會想說，是不是因為他是黃種人，才把他攔下來。

趙少康接著表示，也就是說做什麼事情，都會想說是不是因為這個，其實可能根本不是，但是你就會這樣覺得，一天只要有一件，你就會很不舒服，所以後來他才毅然決然回台灣來。沈富雄有感而發表示，所以我們60年前就有同感了。