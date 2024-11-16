前聯邦眾議員蓋茨（Matt Gaetz）獲得司法部長提名後，美國聯邦眾議院議長強森（Mike Johnson）強烈要求道德委員會，不要公開他的相關指控報告。

美國聯邦眾議院議長強森（Mike Johnson）周五說，他認為眾議院道德委員會（House Ethics Committee）不該公開有關蓋茨（Matt Gaetz）的相關指控報告，並表示，「將強烈要求道德委員會，不要發布這報告」。蓋茨充滿爭議，被指控與未成年少女發生關係，吸食毒品，並不當收受禮物，甚至給朋友特權等。

儘管蓋茨矢口否認，但哥倫比亞廣播公司（CBS）新聞網報導，證人律師周五說，一位在聯邦眾議院道德委員會作證的女性說，她看到蓋茨在2017年奧蘭多（Orlando）的一次派對上，與未成年人發生性關係。

而CNN新聞網15日報導，強森在周四訪問準總統川普的海湖莊園（Mar-A-Lago）後不久，便要求道德操守小组扣留相關報告，並說他打算與小組主席、也就是共和黨聯邦眾議員蓋斯特（Michael Guest）會面。就在川普本周宣布，要提名蓋茨出任司法部長後，不斷否認有任何不當行為的蓋茨便辭去眾院議員職務。

由於蓋茨已經辭職，而道德小組只對現任國會議員有管轄權，因此調查已經結束。議員一直在討論，就算蓋茨已不再是國會議員，小組是否仍有權發布相關報告。

強森周五說：「我將強烈要求道德委員會，不要發布那報告，因為這不是我們在眾議院辦事的方式。我認為，這將開啟一個很糟的先例。」而這些言論顯示，聯邦眾議院共和黨領袖採取重大行動，以設法阻止公開一份應該獨立於議長辦公室的調查報告。

Speaker Mike Johnson says he will request the House Ethics Committee not release a report on allegations related to Trump attorney general pick Matt Gaetz https://t.co/KsINYpYjly — CNN (@CNN) November 15, 2024

事實上，強森的這番言論顯示，他的態度和先前背道而馳，因為他周四還在說，「議長不該牽扯道德操守事務，而其中有很多要因。」強森周五在表示，將要求道德委員會不要發布報告後，拒絕透露是否已就這事與川普交談，並設法闡明個人要求委員會不發布報告的立場。「我不會告訴任何人，我對川普說了什麼，」強森並強調，議長辦公室「對道德委員會的內部運作沒有參與或了解」。

「讓我這麼說，我認為，維持眾院傳統，不公開已不是國會議員者的道德報告很重要，」強森說，「我認為，這會打開潘朵拉的盒子。這規則很重要，應該加以維持。它雖被打破過一、兩次，但原本不該如此。」

強森強調，要是某人不再是國會議員，就不會去調查，並發布不再是這個機構成員的報告。他說，眾議院道德委員會的管轄權僅限於現任國會議員。然而，民主黨籍聯邦參議院司法委員會主席杜賓（Dick Durbin）透過發言人索布（Josh Sorbe），反駁了強森的言論，他指出：「長期以來，無論在眾議院還是參議院，在議員辭職後發布道德調查資料都有先例。如今已卸任的國會議員不該得以藉辭職。來規避涉及嚴重不當行為指控的道德調查，尤其是當他會被提名，成為我國的最高執法官員時。」

民主黨人開始公開質疑蓋茨辭職的時機，還有這是否與即將發布的報告有關。

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