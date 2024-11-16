12強賽事如火如荼展開，中華隊接連擊敗韓國及多明尼加，取得二連勝佳績。不過卻有不少球迷指出嗆司曲選曲有問題，除了不夠有氣勢，加上歌詞太多無法帶動現場球迷，對比韓國隊應援模式，顯得特別冷場。對此，中華隊應援團音樂總監余勤芹給出回應。

余勤芹指出大型國際賽事無法使用電音播放，加上管樂吹奏是台灣棒球賽事特色，在整場以銅管樂器演奏呈現下，各隊在嗆司曲選擇都有考量，像是如何凝聚氣勢喊聲加油、怎樣銜接讓球迷好參與等細節，沒想到全力以赴的情況下，引發球迷不滿。對於球迷相當在意應援氣勢以及選曲，他強調大家都想讓整體氛圍更好，讓台式應援被全世界看見，不過這些事情就交給第一線應援團隊操心就好，並向所有球迷喊話 ：「有大家的加油聲，這才是球場上的本質，最至高無上的應援，做不好就噴吧」。

不過余勤芹的說法，多數球迷並不買單，紛紛留言開轟：「這是國際賽，不是明星賽，不要把明星賽那套拿來」、「韓國應援打臉你這個訓練有素的專家」、「短期賽事就是要快速凝聚大家的嗆司曲」。也有許多球迷直接點名為何不選用《台灣尚勇》：「看看韓國應援氣勢，明明我們就有氣勢超強的台灣尚勇能用，偏偏挑調不用，真的很搞笑」、「沒Call台灣尚勇，整個超不對味，放一些帶不起氛圍的歌曲」、「沒有台灣尚勇就是零分」。

WBC2023 チャンテ(台灣尚勇)で盛りあがろう!

對於球迷的謾罵，余勤芹再度做出回應，他指出在一系列國際賽事後，創作出《Teamtaiwan》這首嗆司曲在重要賽事使用，一度考量再做一首專屬中華隊的嗆司曲，但考量到各隊有同類型嗆司曲，便暫緩這方面想法，畢竟全場凝聚在一起的力量，才是台式應援精華，至於這次沒有挑選《台灣尚勇》，他指出賽前其實有請樂手特別練習，不過還是得尊重各球團決定，對於球迷的指正及批評，余勤芹表示：「這次沒有大家想要的曲子，我也覺得很可惜，還是謝謝大家回饋與建議 」。