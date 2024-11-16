台中市警局一分局公益派出所日前接獲報案，1名陳姓婦人（70歲）指稱，她在向上市場購物時，隨身提袋遭到竊賊偷走，裡面有她的手機及皮包。警方獲報後立即展開調查，最後經由手機定位查詢，成功協助陳婦找回，化解一場誤會。

據了解，陳婦與兒子當天上午11時許，一同前往向上市場購物，當時她發現隨身提袋不見，裡面還有手機及皮包，直覺懷疑是被偷竊，心急如焚立刻報警。員警趕抵了解後，立即使用陳婦兒子手機定位，查詢陳婦手機的位置，定位顯示是在向上路上的一家藥局。

員警立即與陳婦的兒子前往藥局了，店員表示，陳複試是藥局的常客，每月都會來拿藥，所留的聯絡資訊，正好是遺失手機的號碼，但店員無法立刻聯繫到陳婦。誤會解開後，陳婦順利拿回手機，並且表示，十分讚嘆員警快速有效的處理。

第一警分局呼籲，外出購物時應該時刻保持警覺，注意隨身物品的安全，如果不慎丟失物品或發現遺失物，應立即報警處理，並儘早提供線索，以便警方有效協助找回失物。