韓國預賽對決日本之戰，總結是投手調度失當而慘遭逆轉，致使首屆冠軍韓國陷入絕境。韓國中繼左投郭道圭在第5局投出四壞保送，面對日本右打者森下翔太，韓國右投李映河也暖身完畢，但是總教練沒有換投。郭道圭再度四壞球，偏偏下一棒栗原陵矢是左打，郭道圭只得繼續投，在2好3壞時失手觸身球弄成滿壘！李映河終於登板，但被猛將牧秀悟安打撈走兩分，成為大災難。

韓國總教練柳仲逸自責地說：「更換投手永遠是最困難的問題，我錯過把李映河派上去的最佳時機，這是我們敗戰的原因之一。」當時日本隊兩出局，柳希望郭道圭加把勁拿下該局，然而郭的第3顆好球就是出不來。

相較之下日本投手似乎沒這個問題，柳仲逸說：「日本投手表現得很好，他們擁有在兩好球時絕殺的武器，我只能佩服。在我們未來的計劃，首要就是培養更多先發投手。」

本屆韓國隊出動5位韓職明星中繼投手，牛棚是他們比較牢固的部分，不過缺乏穩健的先發投手，遭到地主中華隊陳晨威滿貫轟、陳傑憲兩分彈。單局痛打6分之後，中華隊後面也沒再突破韓國牛棚的封鎖。